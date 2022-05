Krakowski producent Gromee powraca z nową płytą "Tiny Sparks" z premierowym tanecznym nagraniem - „Send Me Your Love”

Zawarta w tytule "Tiny Sparks" gra słów nawiązuje zarówno do długości samego materiału, jak i ważnych wydarzeń w życiu rodzinnym artysty. Tytułowe „iskierki” to troje jego dzieci i jednocześnie muzyczne „dzieci”, czyli wydane przez niego piosenki. Na tracklistę „Tiny Sparks” składają się obfitujące w hipnotyczne refreny hity Gromeego z gościnnym udziałem takich wokalistów i wokalistek, jak Inna, Olivia Addams, Asdis, Catali, Ania Dąbrowska, AbradAb i Jesper Jenset, ale także nowy singiel „Send Me Your Love”, w którym zaśpiewała rumuńska piosenkarka Antonia, przedstawiony w dwóch wersjach.

Optymistyczny i pogodny klimat „Send Me Your Love” streszcza przesłanie całej płyty "Tiny Sparks", która powstawała w większości już w trakcie pandemii koronawirusa. Dla Gromeego i współpracujących z nim gości często korespondencyjna praca w studiu i na planach teledysków dawała możliwość oderwania się od stresów i niepokojów związanych z lockdownem. W naturalny sposób powstały w tym czasie piosenki przesycone tęsknotą za wyjściem na zewnątrz, wakacjami i słońcem.