Krakowska tradycja z ojca na syna: Zbigniew i Mateusz Glonkowie, ustępujący i nowy Lajkonik

Pochód Lajkonika to jedna z najstarszych tradycji Krakowa. Co roku w oktawę Bożego Ciała barwny orszak włóczków i Tatarów prowadzony przez jeźdźca na sztucznym koniku przemierza trasę między Zwierzyńcem a Rynkiem Głównym w rytmie krakowskich melodii. Dotknięcie buławą Lajkonika ma, zgodnie z tradycją, zapewnić szczęście na najbliższy rok.

Do pierwszego występu w roli Konika Zwierzynieckiego przygotowywał się przez wiele miesięcy, ale w rozmowie z nami, na kilka dni przed pierwszym przemarszem w charakterze Lajkonika przyznał, że stresuje się rolą, choć nie wymaga od siebie, by ten pierwszy raz był idealny.

To, co z perspektywy widza wydaje się jedynie barwnym przemarszem przez kilka ulic, w istocie jest całkiem sporym wysiłkiem fizycznym. Ciężki strój, tańce i harce, czasem upał, czasem strugi deszczu.

- Cały rok trzeba dba o kondycję, żeby tego jednego dnia wytrzymać - podkreśla ustępujący Lajkonik. - Mieszkam w Mydlnikach, więc najczęściej biegałem wałami Rudawy aż na Błonia, do tego pływanie - wszystko żeby mieć kondycję na ten jeden występ. Pamiętam, jak któregoś razu zaplątałem się w kablach na scenie. Upadłbym, gdyby nie podtrzymali mnie koledzy. Od razu pojawiły się komentarze, że Lajkonik pił całą drogę i nie może się utrzymać na nogach. Zabolało mnie to troszkę, bo cały dzień w stroju Lajkonika jest naprawdę męczący. Nie podchodziłem do tego tak, że wkładam piękny strój i będę hasał cały dzień. Inaczej to trochę wygląda, ale czego się nie robi dla pięknej tradycji - dodaje.