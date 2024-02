Kraków bez spektakularnego widowiska. Wielka Parada Smoków ominie w tym roku zakole Wisły

Barwny orszak smoczych postaci i wybory tego najpiękniejszego to już w Krakowie tradycja. Organizowana przez Teatr Groteska Wielka Parada Smoków w tym roku odbędzie się 8 i 9 czerwca. Smoki przygotowane przez szkoły, przedszkola i domy kultury, jak zawsze, przeparadują ulicami miasta. Chętni do udziału w tym widowisku mogą się zgłaszać do 19 kwietnia. Tegorocznej edycji przyświeca hasło „Smoki bajek, baśni i powieści”.

"Tym samym zachęcamy Was, byście odszukali swoich ulubionych smoczych bohaterów, których historie zapisane są w książkach – zarówno tych pisanych prozą, jak i wierszem" - zapowiada Teatr Groteska. - "Liczymy na to, że dzięki Waszym wspaniałym pomysłom plastycznym i autorskim rozwiązaniom technicznym postaci, które znamy jedynie z literatury, pojawią się w Krakowie jako piękne, kolorowe, i potężne paradne lalki. I to właśnie Wy tchniecie w nie życie!"