Tradycyjny orszak Lajkonika wyruszył na ulice Krakowa Anna Piątkowska

Pochód Lajkonika to jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji Krakowa, która od kilku wieków przyciąga tłumy widzów. Jak co roku, tuż po hejnale mariackim, sprzed siedziby wodociągów przy ul. Senatorskiej 1 wyruszył orszak Lajkonika. Zanim ok. godz. 21.00 pochód zamknie przemarsz wokół Rynku Głównego, Lajkonik będzie rozdawał krakowianom dotknięcia buławą, które według tradycji, przynoszą szczęście na najbliższy rok. Zbierze też zwyczajowy haracz. W roli Lajkonika po raz pierwszy występuje w tym roku Mariusz Glonek, syn wcielającego się przez 35 lata w Konika Zwierzynieckiego Zbigniewa Glonka.