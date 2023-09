Kraków. Zrujnowany młyn Lelitów przy ul. Kocmyrzowskiej niedługo zacznie się przekształcać w nowoczesną inwestycję

– Jesteśmy krakowską firmą, która z pokorą i podziwem podchodzi do naszego lokalnego dziedzictwa architektonicznego. Z tego powodu bardzo trudno nam było pogodzić się z tym, że ten historyczny obiekt popadał w coraz większą ruinę. Chcemy, żeby zrewitalizowana Faktoria Młyn z jednej strony podkreślała dorobek robotniczej Nowej Huty, a z drugiej żeby spełniała potrzeby współczesnych mieszkańców Krakowa. Naszym celem jest rewitalizacja obiektu z pełnym szacunkiem i do historii, i do społeczności, którą tworzyła atmosferę tego miejsca dawniej i dziś – zapewnia Dariusz Jagusiak, Członek Zarządu Money Square Investment.

Do rewitalizacji Młyna Lelitów posłużą tradycyjne materiały jak m.in. cegła klinkierowa, co wynika z dbałości o to, by by zminimalizować różnice barw między nowymi uzupełnieniami i odbudowanymi budynkami, a dawną, zachowaną częścią.