Kraków. Zbierają podpisy, by w parku Szymborskiej przy ulicy Karmelickiej nie stanął pomnik Orląt Lwowskich

"Dopiero co cieszyliśmy się z otwarcia parku przy Karmelickiej im. Wisławy Szymborskiej, a tu taka sytuacja. Chcą nam wstawić pomnik Orląt Lwowskich. Zdaniem wielu, to nie jest trafiony pomysł. Mieszkańcy rozpoczęli zbiórkę pod Obywatelską Inicjatywą Uchwałodawczą PODPISZ! PODPISZ! PODPISZ! PODPISZ!"

Inny wpis:

"To ja Drogie i Drodzy namawiam, do rezygnacji z pomysłu stawiania pomnika Orląt Lwowskich w Park przy Karmelickiej im. Wisławy Szymborskiej, bo po prostu w projekcie parku go nie było, to zagłosujcie na nasz projekt uchwały obywatelskiej. Zastanówmy się, gdzie taki pomnik powinien stanąć. Zróbmy to dobrze. Z szacunkiem i miłością".

W obu pojawia się link do strony BIP Krakowa. A tam projekt inicjatywy obywatelskiej, by uchylić wcześniejszą uchwałę w sprawie lokalizacji pomnika Orląt Lwowskich.

"My, mieszkańcy Krakowa, którzy przez 12 lat zabiegaliśmy o utworzenie parku przy ul. Karmelickiej, który z woli Rady Miasta Krakowa nosi imię Wisławy Szymborskiej, wnosimy o rezygnację z koncepcji lokalizowania w nim pomnika Orląt Lwowskich. Połączenie odrębnych narracji - idei obrony Ojczyzny i upamiętnienia Noblistki nie służy ani refleksji nad bohaterami, ani promowaniu dorobku poetki. Ten park został zaplanowany jako przestrzeń literacka i rekreacyjna - nie nadaje się do lokalizacji monumentu o podniosłym charakterze. Projekt pomnika, który wygrał w konkursie zorganizowanym przez ZZM, zakłada ustawienie rozbudowanej formy, wymagającej odpowiedniego kontekstu i przestrzeni, a powierzchnia parku jest zbyt mała na organizowanie uroczystości patriotycznych. Lokalizacja ta nie była konsultowana z mieszkańcami i Radą Dzielnicy I, a w trakcie konsultacji projektu parku prowadzonych przez ZZM osoby biorące w nich udział sprzeciwiły się stawianiu w tym parku rzeźb, czy pomników"