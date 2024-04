Urząd zapowiada budowę nowych chodników w Krakowie. Mają poprawić bezpieczeństwo i komfort pieszych. Kiedy i gdzie powstaną?

Nowe chodniki powstaną w Krakowie

Dokładna lista nowych chodników w Krakowie

Szansa dla mieszkańców

ZDMK otwiera możliwość dla mieszkańców Krakowa, aby mieli realny wpływ na kształtowanie infrastruktury swojego miasta. Do 6 maja 2024 roku każdy może zgłaszać swoje uwagi, postulaty oraz pytania dotyczące planowanych inwestycji za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza. Jest to wyjątkowa okazja, aby mieszkańcy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami, które mogą przyczynić się do jeszcze lepszego dostosowania projektów do potrzeb lokalnych społeczności.