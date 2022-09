Kraków zamienia się w światową stolicę jazzu. Konkurs dla młodych talentów i koncerty uznanych gwiazd podczas Jazz Juniors 2022

Jazz Juniors to wydarzenie, które począwszy od 1976 roku jest spotkaniem różnych pokoleń – uznanych na świecie artystów z młodymi, stawiającymi pierwsze kroki muzykami. Dla tych drugich festiwal, ale przede wszystkim konkurs Jazz Juniors, jest szansą zarówno na zauważenie przez międzynarodowe grono gości, jak też na zrealizowanie profesjonalnego wydawnictwa.

Tegoroczne święto jazzu rozpocznie się 28 września w krakowskiej Cricotece od konkursowych przesłuchań. Wystartuje w nich 6 zespołów wyłonionych z 32 formacji z różnych stron świata. Będą to: Tantfreaky, Jopek/Klemensiewicz, Ílú, Filip Żółtowski Quartet, Ziemia oraz Brzeziński Quartet.

- Do tegorocznego konkursu Jazz Juniors zakwalifikowały się zespoły głównie z Polski. Będą one oceniane przez międzynarodowe jury. Poziom zgłaszających się muzyków jest, jak co roku, nieustannie wysoki, proponowana muzyka stylistycznie różnorodna, więc miło będzie wysłuchać tych młodych artystów w Krakowie – mówi Adam Pierończyk, przewodniczący jury i dyrektor artystyczny Jazz Juniors.