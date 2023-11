Kraków. Wybudują ścieżkę rowerową na alei 29 Listopada. Znów będą zmiany w ruchu

W pierwszym etapie prac, od 6 listopada od godz. 8, zajęty zostanie chodnik na odcinku od przystanku autobusowego "Cmentarz Rakowicki Zachód 03" do skrzyżowania z ul. Prandoty (obie strony skrzyżowania) oraz na wysokości budynku nr 39A.

Piesi wraz z rowerzystami skierowani zostaną na drugą stronę ulicy. W rejonie prowadzonych prac dla pieszych wyznaczone zostaną specjalne korytarze, umożliwiające przejście przez teren prac (w rejonie stacji paliw) oraz dojście do przejścia przez aleję 29 Listopada oraz ulicę Prandoty.

Zadanie realizowane jest w systemie "Zaprojektuj i wybuduj". Jego wykonawcą jest firma Sarivo Infrastruktura. Koszt prac to ok. 7,3 mln zł. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku na al. 29 Listopada powstała ścieżka rowerowa po zachodniej stronie tej ulicy (od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej).