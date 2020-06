Kraków. Wielka fuszerka na ulicy Krakowskiej. Nowe ustalenia [ZDJĘCIA]

- Prace wyglądały tak, że wylano beton, który później był gładzony "packą", a następnie na niego nanoszono siatkę z ogrodzenia, która odbijała w betonie tzw. użebrowanie, żeby wyglądem przypominał płyty które są obok. Czy kierownik budowy i przedstawiciele zarządu dróg nie wiedzieli co się dzieje na budowie? Nie ma nadzoru nad wykonywaną inwestycją? Przecież ten beton jest wylany na połowie ulicy Krakowskiej - komentuje Łukasz Tracz, który na co dzień obserwuje prace związane z przebudową ul. Krakowskiej.

Zdziwiły go więc tłumaczenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa, że "wykonawca skuwa płyty, które zostały wskazane przez inspektorów do poprawy".

Co na to urzędnicy z ZDMK? Tam informują, że najpierw zostały ułożone płyty torowiska, które przyjechały na plac budowy prosto z fabryki. To są płyty nie w pełni gładkie, na górze mają wykończenia w kształcie rombu. - Wykonawca miał problem z dopasowaniem do nich płyt w innych częściach drogi - w tzw. międzytorzu i na jezdniach. Stąd też zdecydował się wylać beton i odcisnąć na nim kształt płyt, tak by wszystko pasowało do płyt tworzących torowisko - wyjaśnia Michał Pyclik z ZDMK. - Po naszej kontroli ustalono, że na odcinkach nawierzchnia - tam gdzie wylano beton - jest niedopasowana, została źle ułożona. Wykonawca miał więc do wyboru poprawki albo ściągnięcie tej nawierzchni i ułożenie jej ponownie. Zdecydował się na skucie wszystkiego i ponowne prace, obejmujące trzy odcinki o długości około 50 metrów - dodaje.