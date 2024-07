Podgórze. To już 109 lat od przyłączenia do Krakowa. Też czujecie tu włoski klimat? Piotr Tymczak

Podgórze dawniej i dziś. Miasto na prawym brzegu Wisły, które w 1915 roku stało się w dzielnicę Krakowa mocno się zmieniło na przestrzeni wieku. NAC Zobacz galerię (60 zdjęć)

1 lipca 1915 Podgórze połączyło się z Krakowem i zostało jego XXII dzielnicą katastralną. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak miasto na prawym brzegu Wisły wyglądało przed wiekiem, w czasach kiedy stało się częścią wielkiego Krakowa i w pierwszych latach po tym wydarzeniu, a jak prezentuje się obecnie. Zobacz, jak wtedy wyglądały Rynek Podgórski, Zabłocie, plac Bohaterów Getta (plac Zgody), most Krakusa (obecnie Powstańców Śląskich), zabudowa nad Wisłą, jak rywalizowano na stadionie KS Podgórze, jakie były widoki ze wzgórza Lasoty, a jak jest teraz. Można też zobaczyć, jak budowano most Piłsudskiego.