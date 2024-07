Kraków. Dyrektor MOPS w trzy lata zarobił ponad milion złotych. "Zarobki kompatybilne do odpowiedzialności"

- Nie analizowałem tego wcześniej, ale patrząc chociażby na zarobki prezydenta miasta, który ma o wiele więcej obowiązków, no to są to różnice w kwotach wręcz abstrakcyjne. To jest bardzo dużo, więc rzeczywiście ktoś powinien się temu przyjrzeć. Należałoby zebrać odpowiednie dokumenty i przeanalizować, co miało wpływ na takie podwyżki, no bo pieniądze publiczne powinny być w naszym mieście wydawane rozsądnie, tym bardziej, że sytuacja finansów miasta nie jest idealna – mówi radny Marek Sobieraj