Kraków to miasto kopców. Starania, by usypać jeszcze jeden wciąż trwają

Po raz pierwszy zaczęto przymierzać się do realizacji tego pomysłu równo dwadzieścia lat temu. Jednym z pomysłodawców był znany historyk prof. Andrzej Nowak. Do dzisiaj wielki orędownik budowy kopca w hołdzie papieżowi Polakowi.

W Krakowie przymierzano się - i to kilka razy - do usypania papieżowi kopca. W 2015 r. taki pomysł przedstawił w krakowskiej kurii Leopold Rene Nowak, aktor, reżyser, publicysta, działacz kulturalny i wydawca w jednej osobie. - To byłby hołd i wyraz wdzięczności za dokonania Jana Pawła II - mówił reporterce „Dziennika Polskiego” inicjator projektu. Miał to być „kopiec dorównujący lub przewyższający istniejące już krakowskie kopce”, sypany przez całe społeczeństwo, „tak jak to robiono przed wiekami”. Kopiec miał powstać w rejonie Dębnik, Zakrzówka bądź Pychowic. Leopold R. Nowak przedstawił swój projekt w krakowskiej kurii. Jednak kościelna władza odnosiła się z rezerwą do tego pomysłu. Ks. Marek Głownia, ówczesny dyrektor administracyjny kurii, mówił wręcz, że „plan wydaje mu się szalony i że to nie czas na budowanie kopców i pomników”.