Kraków. Dzwon budowanego kościoła na Ruczaju przeszkadza wieczorami. W sieci wezwania do bojkotu parafii

18 lutego 2024 roku został poświęcony i zawieszony na wieży nowy dzwon kościoła pw. św. Jana Pawła II na Ruczaju. Wierni i duchowni długo czekali na ten moment, ale pojawił się problem. W sieci sporo jest komentarzy, że dzwon przeszkadza wieczorami. Szczególnie gdy dzwoni o godzinie 21:37 (godzina śmierci Jana Pawła II). Jeden z internautów pisze, że próbował przekonać proboszcza do poszukania jakiegoś rozwiązania, ale bezskutecznie. Pojawiają się głosy, by zbojkotować nową parafią, nie chodzić na msze lub uczęszczać do "konkurencji".

Imię moje św. Jan Paweł II - taki napis widnieje na dzwonie do nowego krakowskiego kościoła pw. św. Jana Pawła II na Ruczaju. W niedzielę, 18 lutego 2024 roku ten nowy instrument, stojący tymczasowo wewnątrz budowanego kościoła poświęcił metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. Wówczas w południe dzwon zabrzmiał po raz pierwszy. Kilka dni później został zawieszony na dzwonnicy. Kościół jest ciągle w budowie.

Proboszcz parafii św. Jana Pawła II ks. Tomasz Pilarczyk przypomina, że dzwon powstał w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. - Nasz dzwon wraz z koroną waży tonę. Dzwoni dźwiękiem f1. Parafianie - w siedem miesięcy - zebrali na ten instrument 160 tys. zł, aby z wieży naszego kościoła, który się jeszcze buduje, mógł już teraz dzwonić i zwoływać wiernych do modlitwy. Mamy na nim pamiątkę w formie słów Jana Pawła II wypowiedzianych w 2001 roku w Lednicy. W miejscu, w którym papież nawoływał do tego, by wypłynąć na głębię, by się nie bać świadczyć o Chrystusie - mówił ks. Tomasz.

Ten napis na płaszczu dzwonu brzmi: "Ludzie nowego wieku oczekują twojego świadectwa. Nie bój się! Wypłyń na głębię! Jest przy Tobie Chrystus".

Problem z dzwonem

"W ostatnich dniach został uruchomiony dzwon w budowanym kościele przy ul. Bobrzyńskiego. W ślad za tym pojawiły się prośby Mieszkańców o interwencję u Proboszcza - szczególnie w zakresie wieczornego uruchamiania dzwonu (o 21:37).

Skontaktowałem się dzisiaj z proboszczem. Niestety, pomimo kilkunastominutowej rozmowy i próby znalezienia kompromisowego rozwiązania, ksiądz pozostał na stanowisku, iż "potrzeba dać czas Mieszkańcom by przyzwyczaili się do odgłosu dzwonu". - to jeden z wpisów na Facebooku.

Komentarze: "Myślę, że gdyby wierni nie przyszli do rzeczonego kościoła i pana księdza przez 3 niedziele, to by zmienił śpiewkę"

"Namawiam mieszkańców okolicy w/w kościoła aby zaczęli uczęszczać do kościoła np. Przy ul.Kobierzyńskiej to być może proboszcz zmieni zdanie w sprawie przyzwyczajeń okolicznych mieszkańców."

"No to wróżę sporo konfliktów z mieszkańcami Chmieleńca. Chyba że to tylko technika negocjacyjna pozornego ustępstwa? Parafia zrezygnuje z bicia o 21.37, a w zamian mieszkańcy nie będą się czepiać dzwonów o 'normalnych godzinach'. Już nawet czytałem takie głosy pod postem o uruchomieniu dzwonnicy" i wiele innych.

Napisaliśmy do parafii i do krakowskiej kurii z prośbą o ustosunkowanie się do problemu i z zapytaniem czy mają pomysł na jego rozwiązanie... Czekamy na odpowiedź, która opublikujemy jak tylko się pojawi.