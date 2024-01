Kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi w Krakowie już rusza. Znani krakowianie z listem poparcia dla prof. Stanisława Mazura

- Cieszymy się, że środowiska skupione wokół inicjatywy Lepszy Kraków pracują nad rozwojem miasta w wielu obszarach, wypracowując konkretne rozwiązania. To transport, finanse, współrządzenie, edukacja, ekologia, przestrzeń, mieszkania, zdrowie, bezpieczeństwo, sport, kultura Apelujemy więc o wspieranie inicjatywy prof. Stanisława Mazura, bo buduje ona projekt dumnego, wygodnego, różnorodnego i nowoczesnego miasta. Podpisujemy się też pod budowaniem Wspólnoty i zapraszamy do niej - czytamy dalej w treści listu.

Do apelu pod którym swój podpis złożyły 34 osoby odniósł się także profesor Stanisław Mazur: "To niekryta duma, ale przede wszystkim potężne zobowiązanie, związane z pozyskaniem zaufania osób, które swoją działalnością w różnych dziedzinach reprezentują autorytet. To także szansa, by nasze wartości przekazywać dalej i trafiać z przekazem szerzej, bo podstawą dobrego zarządzania miastem jest współpraca z mieszkańcami - budowanie wspólnoty Krakowa - wraz z krakowianami".