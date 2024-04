Wybory 2024. Komitety, które przegrały wyścig prezydencki, zwierają szyki przed II turą. Aleksander Miszalski na Skwerze Praw Kobiet Ewa Wacławowicz

Szymon Korta / Polska Press

Likwidacja architektonicznych barier, wsparcie uczniów, stworzenie całodobowego gabinetu ginekologicznego i program profilaktycznych szczepień. To punkty wspólne, jakie w programie Aleksandra Miszalskiego znalazły krakowianki. Wśród nich są nie tylko przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej, ale także te popierające w pierwszej turze innych kandydatów oraz kandydujące z ich list do samorządu. Wygląda, więc na to, że komitety - choć póki co w białych rękawiczkach - zwierają szyki przeciwko Łukaszowi Gibale.