Oszustwo, korupcja polityczna? – pytają radni Porozumienia Podkrakowskiego. A PiS rozlicza swoich członków w Rady Powiatu Krakowskiego

Sprzeniewierzyli się woli wyborców, doszło do wypaczenia idei samorządu - te słowa są zawarte w oświadczeniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu w Krakowie. Dotyczą zerwania porozumienia koalicyjnego przez trzech radnych PiS. To osoby, które podpisały porozumienie, a po trzech dniach pokazały, że ich podpisy nic nie znaczą, głosowały zgodnie z propozycjami przeciwnych ugrupowań. A Porozumienie Podkrakowskie, które miało tworzyć koalicję poddaje pod osąd wyborców, czy to oszustwo, czy korupcja polityczna.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Krakowie PiS oraz Porozumienie Podkrakowskie (PP), które przygotowały umowę koalicyjną i planowały wspólne rządzenie powiatem wydały oświadczenia informując mieszkańców o negocjacjach oraz rozliczeniu nielojalnych członków i wydaleniu ze swoich szeregów. Wspólne rządy PiS (największego ugrupowanie w radzie powiatu) oraz Porozumienia Podkrakowskiego nie udały się, bo troje radnych PiS w tajnym głosowaniu oddało głosy na "przeciwników".

Umowa koalicyjna zerwana

Jak wskazuje Krzysztof Gębala, przewodniczący Klubu PiS Rady Powiatu w Krakowie trzech członków klubu zerwało umowę koalicyjną, która zakładała współpracę PiS i PP oraz mówiła o podziale funkcji w prezydium rady i zarządzie. Jak wskazuje Gębala dokument został podpisany bez uwag przez 13 radnych PiS oraz 3 przedstawicieli PP. Łącznie te 16 osób miało stanowić większość w radzie składającej się z 29 osób.

- Głosowanie trzech radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość podczas sesji w dniu 6 maja 2024 roku na przedstawicieli opozycyjnych ugrupowań było nie tylko złamaniem umowy koalicyjnej, ale doprowadziło do wypaczenia idei samorządu oraz sprzeniewierzenia się woli wyborców z gmin Mogilany, Liszki i Zabierzów - czytamy w oświadczeniu Klubu Radnych PiS.

Rozliczają trzech nielojalnych radnych

Klub ten poinformował, że w trybie natychmiastowym usunął ze swoich członków radnego Grzegorza Stokłosę. On już na pierwszej sesji zdobył funkcję etatowego członka Zarządu Powiatu Krakowskiego. Natomiast w sprawie radnych Romany Maziej-Niewczas i Krzysztofa Krupy klub wdrożył postępowanie dyscyplinarne, o wynikach obiecuje informować. Żadne z tych trojga radnych nie odniosło się do sytuacji, postanowień klubu i nie skomentowało oświadczeń. - Rozumiem zmiany i to, że komuś nie podobają się ustalenia powyborcze, ale należy to wyartykułować lub negocjować zmianę. Tymczasem te trzy osoby tuż przed sesją o godz. 8 rano potwierdzały, że wszystko jest w porządku, a dwie godziny później zrobiły zupełnie odwrotnie. Niezrozumiała jest ta obłuda, podstępność - mówi radna Wanda Kułaj (PiS), twórczyni listy wyborczej, na której znalazł się radny Stokłosa.

Poparcie wyborców bez znaczenia?

Jak przedstawił Krzysztof Gębala PiS po kwietniowych wyborach samorządowych tworzyło koalicję, bo to ugrupowanie otrzymało największe poparcie społeczne uzyskując w powiecie krakowskim 44 417 głosów, co przełożyło się na 13, drugie co do wielkości ugrupowanie to Koalicja Obywatelska z poparciem 32 666 głosów i 8 mandatów, następnie Trzecia Droga razem z PSL otrzymały 5 mandatów i Porozumienie Podkrakowskie 3 mandaty.

Jak się okazało układ PiS i PP nie był jedyną tworzoną koalicja przed pierwszą sesją inaugurującą kadencję 2024-2029. Bowiem drugie koalicyjne układy tworzyła Elżbieta Burtan, która wprawdzie nie otrzymała wystarczającego poparcia, żeby zostać wójtem Zabierzowa, ani nawet radną gminną, ale została starostą krakowskim. Pomogło jej w tym właśnie troje radnych PiS. - Tak jest polityka - komentuje jeden z radnych tej koalicji, ale chce pozostać anonimowy i ucina rozmowę.

Podpis radnego i jego znaczenie

Niektórzy mówią, że problem także w tym, że samorząd, który powinien kierować się wyborami mieszkańców nie liczy się z ich wolą. Potwierdza nam to Jarosław Raźny, jeden z trzech radnych Porozumienia Podkrakowskiego, które po długich dyskusjach i negocjacjach zdecydowało się na koalicję z PiS, bo oferty miało także z pozostałych ugrupowań.

- Przed pierwszą sesją rozmawialiśmy jako PP ze wszystkimi ugrupowaniami. Nie chcieliśmy być zakładnikiem walk politycznych na szczytach władzy, dlatego chcieliśmy szerokiej koalicji, którą rozważał też Wojciech Pałka, dotychczasowy starosta. Rozmawialiśmy po dwa razy z przedstawicielami KO oraz Trzeciej Drogą i PSL. Ale usłyszałem wtedy, żeby tworzyć koalicję na zasadzie "wszyscy przeciwko PiS". Nie rozumiem braku szacunku do wyborców, którzy największym zaufaniem obdarowali PiS, bo ono zdobyło najwięcej głosów - mówi Jarosław Raźny, który jest szefem Klubu PP Rady Powiatu i radny, który otrzymał rekordowe poparcie wyborców - ponad 4 tysiące głosów. Uważa, że umowy koalicyjne pospisywane przez ludzi, którzy mają mandat zaufania społecznego powinny być szczególnie szanowane. - Chodzi o przyzwoitość, radni się pospisują pod umową koalicyjną o współpracy i zaraz potem udowadniają, że te ich podpisy nic nie znaczą. Jeśli ktoś przed podpisaniem umowy ma wątpliwości, to powinien powiedzieć, że taki układ mu nie odpowiada. Liczyliśmy, że ludzie mają honor - mówi Jarosław Raźny.

Osąd zostawią mieszkańcom

Według umowy radni z PP mieli uzyskać pewne funkcje w powiecie. Jarosław Raźny miał być wicestarostą, Mariusz Zieliński członkiem zarządu, a Alicja Wójcik, przewodnicząca rady. Ponadto do umowy dołączono listę inwestycji, które PP chciało realizować. Jednak trzy osoby z PiS złamało umowę i nikt z radnych PP nie zdobył funkcji.

- Jak nazwać to co się wydarzyło: oszustwo, korupcja polityczna? – pozostawiamy to osądowi Mieszkańców – Naszych Wyborców. Klub Radnych PP stanowczo protestuje przeciwko takiej formie uprawiania polityki - czytamy w oświadczeni, które PP przedstawiło na ostatniej sesji.

Przywołują historię sprzed dwóch kadencji

Radni koalicji rządzącej po publikacjach oświadczenia w mediach społecznościowych zamieszczają komentarze, że w 2014 roku historia z wyborem władz powiatu była podobna. Wówczas na starostę wybrano Józefa Krzyworzekę, który już wcześniej opuścił szeregi Platformy Obywatelskiej i startował z Porozumienia Podkrakowskiego, które współtworzył i do którego należało wielu sympatyków i członków PO. Wówczas PSL wprowadziło najwięcej, bo 10 osób do rady, PiS miało 9 radnych, PO 5 radnych, PP razem z Krzyworzeką 4 radnych i jeszcze 1 mandat przypadł Wspólnocie Samorządowej. PO i PSL nie utworzyły koalicji, bo ubiegł ich Krzyworzeka, który dysponując 4 mandatami PP utworzył koalicję z PiS, a wcześniej do PP przeszły dwie osoby z PO. One kandydowały z PO, ale należały także do PP. Tajemnicą nie było, że w tym "przejściu" i umożliwieniu Krzyworzece zdobycia fotela starosty pomogła Elżbieta Burtan.

Chociaż wtedy największym ugrupowaniem w radzie było PSL, to zdobycie tych mandatów nie było takie oczywiste. Przypominamy, że w 2014 roku w wyborach samorządowych zastosowano książeczki do głosowania zamiast wielkiej karty z listami partii, jak to się stosuje obecnie. Socjologowie nie mieli wątpliwości, że PSL na tym zyskało, niektórzy wyliczali nawet ile tysięcy głosów mógł zdobyć PSL będąc na pierwszej kartce wyborczej książeczki. O wprowadzaniu wyborców w błąd tymi książeczkami świadczyło nienormalnie dużo głosów nieważnych, bo część wyborców orientując się, że źle zakreśliło kandydata, oddawało nieważny głos. PSL nie miał tyle głosów ani w przedwyborczych ani powyborczych sondażach i w żadnych innych wyborach tyle nie uzyskał. Od tamtej pory książeczki nie są stosowane, wszystkie listy są na jednej wielkiej płachcie.

