Jeden z symboli Krakowa. 200 lat temu zakończono usypywanie Kopca Kościuszki

Atrakcją Kopca Kościuszki jest obecnie multimedialna i interaktywna wystawa stała "Kościuszko - bohater wciąż potrzebny". To opowieść o Kościuszce, w której znajdziemy cenne eksponaty - m.in. oryginalne drzwi do dworu w Miłocicach, gdzie Tadeusz Kościuszko odpoczywał po bitwie pod Racławicami i napisał raport do narodu o zwycięstwie, czy ryngraf z Matką Boską Częstochowską, który według tradycji do niego należał - a także elementy filmu, teatru czy gry komputerowej.