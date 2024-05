Nocne zwiedzanie Kopca Kościuszki. Do końca sierpnia można będzie podziwiać nocną panoramę Krakowa Magda Habel

W weekendy aż do 31 sierpnia na Kopiec Kościuszki będzie można wejść również nocą. To wyjątkowa okazja do tego, by podziwiać widok rozświetlonego miasta, a w księżycowe noce również górską panoramę.