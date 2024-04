Park, kultura i edukacja. U stóp Kopca Kościuszki powstaje nowa miejska przestrzeń. Można się jej przyjrzeć w tę niedzielę Małgorzata Mrowiec

W najbliższą niedzielę, 14 kwietnia, w godz. 11-16 Zarząd Budynków Komunalnych organizuje Forteczny piknik rodzinny, którego bohaterem będzie fort nr 2 "Kościuszko". Co ważne, na wybrane atrakcje - spacery w towarzystwie znawców fortyfikacji można się zapisać jeszcze tylko do południa w piątek. Warto zajrzeć na piknik, by przekonać się, jaką metamorfozę przechodzi przestrzeń u stóp i wokół Kopca Kościuszki w ramach trwającej rewitalizacji tego obszaru.