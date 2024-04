230. rocznica bitwy pod Racławicami bez hucznych obchodów. Miejsce słynnej potyczki z Rosjanami coraz bardziej zapomniane

Na własny koszt

- W tak ważną rocznicę powinna być zorganizowana rekonstrukcja bitwy, która przyciągnęłaby tysiące widzów. Niestety, o uczczeniu tego wydarzenia pamięta tylko lokalna szkoła, samorząd i my - mówi Król.

- Chcemy przyjechać do Racławic w czwartek. Spod kościoła, w którym odbędzie się msza święta, przemaszerujemy pod pomnik Bartosza Głowackiego, gdzie zaprezentujemy salut z muszkietów. Potem złożymy kwiaty. Następnego dnia odwiedzimy Kopiec Kościuszki i miejsce na płycie Rynku Głównego, gdzie Kościuszko składał przysięgę. Kwiaty, paliwo i noclegi opłacimy ze swoich prywatnych pieniędzy - nie kryj żalu Waldemar Król, z Poznańskiego Regimentu Odprzodowego.

Zbyt wysokie koszty dla samorządu

Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę…

Istotna rola powstania

Bitwa pod Racławicami to niejedyne historyczne wydarzenie, które nie zostało wykorzystane turystycznie.

Nie od raz Kraków… uratowano. Bitwa o wzgórze Kaim

Bohaterscy obrońcy mostu. Bitwa Radłowska 1939 rok

W pierwszych dniach września 1939 roku na terenie Gminy Radłów odbywały się zacięte walki z niemieckim najeźdźcą. 7-8 września doszło do jednej z największych bitew kampanii wrześniowej na terenie Małopolski – Bitwy Radłowskiej oraz Bitwy o Most w Biskupicach Radłowskich. Miały na celu opóźnienie marszu wojsk niemieckich i umożliwienie przeprawy przez most w Biskupicach Radłowskich jak największej liczbie cofających się wojsk polskich.