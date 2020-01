Kraków. Szykuje się wycinka drzew wzdłuż zabytkowej alei Waszyngtona

Obsadzona drzewami aleja Jerzego Waszyngtona w Krakowie to zabytek. Znajduje się na Zwierzyńcu i ciągnie od osiedla Salwator aż do kopca Kościuszki (ok. 1100 metrów). Niestety część roślin wkrótce zniknie. Wyciętych może zostać ok. 30 drzew.

Przykrą informację przekazał Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody. - Drzewa są w takim stanie, że niestety nadają się tylko do wycinki - mówi nam Waszkiewicz. Pod topór mają iść m.in. klony.

Możliwe, że gdyby o rośliny zadbano wcześniej, do takiej sytuacji by nie doszło. - Prawdopodobnie niektóre usychają z przyczyn naturalnych. Ale ruch samochodów wzdłuż alei Waszyngtona na pewno nie jest bez wpływu na rośliny. Kierowcy parkują na korzeniach, niszcząc zieleń - przypomina Waszkiewicz.