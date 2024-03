Kraków. Park Kurczaba powstanie w Prokocimiu. Szukają wykonawcy w przetargu

W przyszłym parku pojawią się nowe alejki utwardzone w części południowej oraz główna alejka spacerowa z dwiema alejkami odchodzącymi z kraty stalowej w formie wyniesionych tarasów. Dostępność dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami gwarantują pochylnie zabezpieczone balustradą z dwiema poręczami.

Pojawią się miejsca do odpoczynku i rekreacji. Mieszkańcy będą mogli odpocząć na wygodnych ławkach i hamakach. Pojawi się również strefa dla najmłodszych z urządzeniami zabawowymi takimi jak: równoważnia, tuby/ korytarze z pni drzew, urządzenia sensoryczne, pieńki do skakania, mostki linowe, drabinki, zjeżdżalnia, konstrukcje i ścianki do wspinaczki, tory przeszkód, stopnie z bali z uchwytami. Istniejące ukształtowanie terenu w postaci stromych skarp zostanie wykorzystane przy urządzeniach zabawowych np. zjeżdżalni czy ściance do wspinaczki.