Kraków. Santander Letnie Brzmienia x Next Fest Stage już w lipcu. Kto wystąpi na festiwalu? HARMONOGRAM

Na scenie młode talenty polskiej sceny muzycznej

Szansa na rozgłos dla początkujących artystów

Scena Next Fest na festiwalu Letnie Brzmienia

NEXT FEST Music Showcase & Conference to pokaz występów muzycznych, charakteryzujący się obecnością debiutujących artystów. Podczas tegorocznej odsłony wydarzenia organizatorzy zapraszają reprezentacje muzyków z różnych europejskich krajów, tworzy showcase w idei box in box przy współpracy z niezależnymi wytwórniami płytowymi z kraju. Stworzenie sceny Next Fest to szansa dla początkujących na plenerowy występ przed ogromną publicznością.