Kraków. Przy Drzewie Poezji krakowianie wspominali Adama Zagajewskiego

W poniedziałek 21 marca, w Światowy Dzień Poezji w Krakowie, wspominano Adama Zagajewskiego. W pierwszą rocznicę śmierci poety na Plantach, jednym z ulubionych miejsc Zagajewskiego, nadano symboliczne imię drzewu, które zajmie miejsce powalonego przez wichurę buka Baba.

- Adam Zagajewski kochał to piękne drzewo, poświecił mu co najmniej dwa utwory. Nazwiemy to drzewo symbolicznie, dźwiękiem gongu – gongi tworzono z przetapianej broni. Niech ten dźwięk połączy nas z tym wszystkim, czego dziś pragniemy najbardziej i czego pragnąłby Adam Zagajewski – pokoju na świecie