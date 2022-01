Kraków. Poznać sąsiada. Finisaż wystawy o Ukrainie

Ukraińcy. Obecni – nieobecni. Wtopieni w pejzaż ulic naszych miast, uczelnie, punkty usług, zakłady pracy, a coraz częściej także w rodziny. Fala emigracji, która przyszła ze wschodu min. za sprawą Rewolucji Godności z 2013-14 roku, późniejszej rosyjskiej agresji na Krym i Donbas oraz towarzyszącej im zapaści gospodarczej trwale zmieniła strukturę społeczną także naszego kraju. Nigdy wcześniej po II wojnie światowej homogeniczne polskie społeczeństwo nie stanęło przed takim wyzwaniem. Jak poznać, zrozumieć i zaakceptować przybyszów? Co wiemy o nich i ich targanej wiatrami historii ojczyźnie?

Trudno nie odnieść wrażenia, że proces asymilacji emigrantów z Ukrainy przez długi czas odbywał się (i odbywa) samoczynnie. Obcy pojawiali się i wtapiali w krajobraz. Poza socjologicznymi analizami – i przeciwnie – nieprzerobionymi, niepogłębionymi treściami – trudno było znaleźć opowieści o tym, kim są nasi nowi sąsiedzi. W zbiorowej świadomości Polaków Ukraińcy tkwili gdzieś pomiędzy obrazem stereotypowej sprzątaczki a uprzedzonego do nas nacjonalisty – banderowca, ewentualnie pomiędzy Jurko Bohunem a Julią Tymoszenko. Najczęściej jednak jako anonimowa zbiorowość: od „podchodzącej pod polski dwór” chłopskiej czerni, przez „ruskich” (wszystkich na wschód od Polski określano tym mianem), tłum na kijowskim Majdanie aż do dziś, in gremio jako pracujących między nami emigrantów z okupowanego, zagrożonego rosyjską inwazją na pełną skalę kraju.