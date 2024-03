Kraków. Plany na muzeum w hotelu Cracovia legły w gruzach? Ministerstwo nie da pieniędzy? Projekt wrócił do fazy analiz Anna Piątkowska

Ministerstwo Kultury chce się wycofać z finansowania budowy w dawnym hotelu Cracovia Muzeum Architektury i Designu. Muzeum Narodowe w Krakowie zostało poproszone o zaniechanie prac nad projektem. Do Krakowa miały popłynąć setki milionów na tę inwestycję. To koniec marzeń o muzeum w Cracovii? - Ta inwestycja byłą już "przyklepana" i brakowało tylko symbolicznego wbicia łopaty - mówi Łukasz Kmita, poseł i kandydat na prezydenta Krakowa, apelując do krakowskich polityków o działania ponad podziałami dla realizacji projektu.