Kraków. Kolejny wyjątkowy projekt krakowskiej pracowni BXB Studio. W mieście ma powstać nietypowy budynek

Wyjątkowy projekt

Charakterystyka budynku

Miedziane elewacje budynku (pierwiastek Cu) nawiązują do obrazu M39, który został sprzedany w listopadzie 2018 roku za rekordową wtedy kwotę 4,7 mln zł. Charakterystyczny detal fasady wykonanej z miedzianych lameli formuje strukturę bezpośrednio nawiązującą do miękkich, barwnych płaszczyzn dzieła Fangora, który jak to określił amerykański krytyk John Gruen: „Ta umiejętność Fangora polega na tym, że potrafi on uzyskać pulsowanie kolorów w stopniu, który prawie powoduje ból, kiedy się na nie patrzy. Ale kiedy oko przyzwyczai się do tego efektu, odkrywamy harmonijną konstrukcję jego abstrakcyjnych kształtów i ostateczny efekt jest olśniewającą i piękną lekcją tworzenia sztuki optycznej, w jej najgłębszej i najbardziej lirycznej postaci” (John Gruen, Angels in Treetops, „New York Magazine”, 4 stycznia 1971)