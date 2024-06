Kraków. Innowacyjne kosmetyki oparte na wynalazkach z Politechniki Krakowskiej trafią na rynek

Porozumienia w tej sprawie podpisali we wtorek (25 czerwca) rektor PK prof. Andrzej Szarata i Bartosz Królikowski, prezes zarządu DUOLIFE S.A. Będą to kolejne kosmetologiczne rozwiązania rodem z Politechniki Krakowskiej, które trafią na rynek.

Kosmetyki z politechnicznych laboratoriów do kompleksowej ochrony i pielęgnacji skóry

Linia produktów, które powstały w wyniku jego prac, zawiera - jak tłumaczą naukowcy - unikatowy składnik o wielokierunkowym działaniu. - Co ciekawe - otrzymany na bazie roślinki szeroko rozpowszechnionej w Polsce - mówi dr hab. inż. Magdalena Malinowska, pracująca w zespole badawczym. - Ogromnie cieszymy się, że dzięki współpracy z firmą DUOLIFE kolejny nasz wynalazek trafi na rynek w postaci kosmetyków, które tym razem mogą służyć do kompleksowej ochrony i pielęgnacji skóry - dodaje.

Gwarancja jakości z uczelni

Linia nowych kosmetyków firmy DUOLIFE opartych na opatentowanych rozwiązaniach z PK będzie sygnowana znakiem jakości "Powered by PK". To marka stworzona przez uczelnię dla podkreślenia naukowych fundamentów i innowacyjności rozwiązań wykorzystanych do stworzenia produktów nią oznaczonych. Znak "Powered by PK" stanowi gwarancję jakości kosmetyków i skuteczności ich działania.