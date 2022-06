Kraków. Grupa Gogol Bordello wystąpi 17 czerwca w klubie Studio w Krakowie

Ich koncerty to prawdziwy wulkan energii, a frontman Eugene Hutz zaraża pasją do muzyki. Na koncertach fani gorąco bisują, co nieraz wywołało łzy w jego oczach.

Zespół Gogol Bordello gra bardzo żywiołowego cygańskiego punk rocka. Frontman Eugene Hutz pochodzi z Ukrainy i założył swoją kapelę w 1999 roku. Ich kontrowersyjna nazwa pochodzi od rosyjskiego poety Nikołaja Gogola oraz potocznej nazwy domu publicznego.

Od czasu pierwszego singla, wydanego w 1999 roku, grupa wypuściła na światło dzienne 10 albumów. Każdy ich koncert pobudza publikę do czerwoności, a fani wychodzą pobudzeni i zlani potem. Zapewne nie inaczej będzie już 17 czerwca. Swój styl zaczerpnęli od wschodnioeuropejskich kapel punkowych i przenieśli na grunt alternatywnego nowojorskiego rocka.