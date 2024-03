Koncert New Model Army w Krakowie. Od post-punka do folk-rocka

Nowy album New Model Army

"Niewiele rzeczy przekonuje mnie tak autentycznie. New Model Army to strzał w dziesiątkę. Wspaniale nagrany i wyprodukowany album został od początku przygotowany przez członków zespołu, więc miksowanie tych utworów było dla mnie prawdziwym wyróżnieniem".

W 2021 roku, w odpowiedzi na szybko zmieniającą się sytuację na świecie, zespół New Model Army rozpoczął prace nad nowym albumem. Na wczesnym etapie, muzycy wybrali legendarnego Tchad Blake'a do stworzenia miksu nowego albumu. Blake chętnie przyjął propozycję i dziś mówi:

Historia New Model Army i ich koncerty w Polsce

Zespół New Model Army zbudował niemalże religijne oddanie wśród swoich fanów w ciągu ponad czterech dekad działalności.

Istnieje niewiele grup, które mogą nagrywać i wydawać to, co lubią i kiedy im się podoba, zachowując jednocześnie światową popularność, a to wszystko bez żadnego kompromisu artystycznego czy handlowego. Brytyjczycy na pewno należą do tego wąskiego kręgu.