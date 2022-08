Koncerty Kraków 19, 20 i 21 sierpnia 2022! Przegląd najciekawszych wydarzeń tego weekendu! Alicja Kozioł

W najbliższy weekend w Krakowie odbędzie się całkiem sporo różnego rodzaju koncertów. Będą one świetną okazją do posłuchania dobrej muzyki. W różnych lokalizacjach w całym mieście posłuchać będzie można nie tylko polskich artystów, ale także zagranicznych, np.: Halsey, Ava Max, Future, Parcels, Lewis Capaldi, Mimi Webb. Poza tym usłyszeć będzie można także Taco Hemingwaya, Bedoesa, Julię Wieniawę, Tede, Mrozu. Do wyboru słuchaczy będzie więc wiele różnych gatunków muzycznych, od rapu po muzykę klasyczną. Zobacz przegląd nadchodzących koncertów wraz z cenami biletów wstępu oraz lokalizacjami. Zapraszamy!