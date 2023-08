Mazury - cud natury, który czaruje sercem. Sonda Wojciech Szymaniak

Mazury, malownicza kraina położona w północno-wschodniej Polsce, od lat przyciąga turystów swoją wyjątkową urodą i niepowtarzalnym klimatem. To miejsce, gdzie przyroda ukazuje się w pełnej krasie, otaczając nasze zmysły jeziorami, lasami i spokojem, który trudno znaleźć gdzie indziej. Głównym atutem Mazur są oczywiście jego liczne jeziora. Jeziora mazurskie to prawdziwe perły natury, które urzekają swym pięknem i różnorodnością. Zapytaliśmy turystów przebywających na Mazurach, za co je kochają. Posłuchajcie sami.