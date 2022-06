"Kędziorki - nowa piosenka krakowskiej wokalistki występującej pod pseudonimem Ania Sama. Klip powstał na Kopcu Kościuszki Paweł Gzyl

Ania Sama Materiały prasowe

"Kędziorki" to ostatni singiel z debiutanckiej płyty krakowskiej piosenkarki Ani Samej zatytułowanej "Śnienie". Stanowi on powrót do naszych słowiańskich korzeni, podany w wersji elektroniczno-akustycznej. Lirycznie to pochwała urodzaju i soczystości słów, które można usłyszeć od drugiej osoby.