Empik otwiera 300. salon w Polsce - w krakowskiej galerii Centrum Serenada. Z tej okazji cały weekend promocji

- Stale poszukujemy nowych, atrakcyjnych lokalizacji, aby być jeszcze bliżej naszych klientów. W tym celu wykorzystujemy innowacyjne modele opracowane i wdrożone przez wewnętrzny Zespół Data Science. Choć rok do roku notujemy dwucyfrowe wzrosty na platformie Empik.com, to właśnie równoległy, wielokanałowy rozwój sieci sprzedaży pozwala nam kreować skuteczną przewagę rynkową nad innymi podmiotami segmentu retail i e-commerce w Polsce. Nowe salony to nie tylko miejsca z wygodnym dostępem do zasobów kultury i kategorii lifestyle. To także kolejne punkty odbioru bezpłatnych zamówień i rezerwacji z Empik.com, co jest dużym udogodnieniem szczególnie dla klientów z mniejszych miast i miejscowości, w których do tej pory nie byliśmy obecni. W 2022 roku planujemy kontynuację tej strategii – mówi Cezary Kupiec, Dyrektor ds. Handlowych i Sieci Sprzedaży w Empiku.