„Ekspres Praca” - nowy punkt na mapie Krakowa dla młodych szukających pracy OPRAC.: Piotr Rąpalski

„Ekspres Praca” – to nowe miejsce na mapie Krakowa, w którym osoby do 30. roku życia będą mogły liczyć na wsparcie poprzez aktywizację zawodową. Punkt otwarto w budynku Małopolskich Dworców Autobusowych przy ul. Bosackiej 18. „Ekspres Praca” to przedsięwzięcie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego przy współudziale Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r. i swoją pomocą ma objąć około 1000 uczestników z powiatu krakowskiego i miasta Krakowa w wieku 18-29 lat. Wartość projektu to 985 tys. zł.