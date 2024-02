Duet Pola Chobot i Adama Baran zapraszają 10 marca do Cafe Szafe w Krakowie na koncert "Cisza przed burzą" Paweł Gzyl

Adam Baran i Pola Chobot Materiały prasowe

Pola Chobot & Adam Baran zapraszają 10 marca na koncert „Cisza przed burzą” do Cafe Szafe w Krakowie. To intymne i kameralne wydarzenie będzie okazją do usłyszenia przedpremierowo materiału z nadchodzącej płyty duetu w specjalnych aranżacjach. Bilety na występ są dostępne przez aplikację Going.