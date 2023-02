Dobrawa Czocher zaprasza do swego snu. Iggy Pop nadal w formie. Julia Rocka opowiada o miłosnych rozterkach. Ava Max wciąga do tańca

Niemcy wyraziły zgodę na przekazanie czołgów Ukrainie. Co dalej?

Dobrawa Czocher „Dreamscapes”, BMG, 2023

Choć dopiero niedawno skończyła trzydziestką, jest już bardzo utytułowaną artystką. Nic dziwnego: skończyła dwie akademie muzyczne i jej gra na wiolonczeli szybko została doceniona przez polskie i niemieckie orkiestry. To jednak nie zaspokoiło jej ambicji. Nawiązała współpracę z pianistką Hanią Rani i wspólnie nagrały dwie płyty, które zyskały świetne recenzje i sympatię odbiorców neoklasyki nie tylko nad Wisłą. Wszystko to doprowadziło młodą wiolonczelistkę do nagrania debiutanckiej płyty solowej – „Dreamscapes”.

Zgodnie z tytułem, przynosi ona muzykę zainspirowaną snami. I jest to typowy concept-album: poszczególne nagrania układają się w logiczną całość, przypominającą wędrówkę po ludzkiej podświadomości. Czocher stawia więc na zmienność brzmień i nastrojów, wiodąc słuchacza od spokojnego prologu, przez mroczne i tajemnicze rozwinięcie, do energicznego epilogu. W kompozycjach wiolonczelistki odbijają się jej liczne fascynacje – przede wszystkim minimalizmem w stylu Philipa Glassa czy Steve’a Reicha, ale też klasyką Brahmsa czy Debussy’ego. Wszystko to składa się imponującą całość.