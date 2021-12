Budowa premetra w Krakowie. Miasto podpisało umowę na decyzję środowiskową dla pierwszego etapu premetra

Rekomendowany wariant szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie to premetro biegnące częściowo w tunelach, częściowo na estakadzie, a częściowo na poziomie gruntu. Docelowo ma ono połączyć Wzgórza Krzesławickie z okolicami drogi wylotowej na Olkusz, czyli ul. Jasnogórską. Część ekspertów wypomina jednak, że de facto Kraków będzie budował linię tramwajową z odcinkami tunelowymi. Zwracają uwagę, że premetro to osobny system transportu, a w tym przypadku będzie to trasa dla tramwajów. Mieszkańcy i radni przypominają, że w referendum w 2014 r. większość krakowian opowiedziała się za budową metra.

W pierwszym etapie krakowskiego premetra planuje się budowę odcinka pomiędzy Domem Handlowym „Wanda” a ul. Piastowską. Trasa liczy prawie 10,5 km długości, z czego 5,6 km to tunel pod Śródmieściem i 1,4 km estakada. Zakładany czas przejazdu to ok. 9 minut.