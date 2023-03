Budowa KST do Górki Narodowej. Kontrowersyjne ekrany z betonu zostaną zastąpione szklanymi. Przy których ulicach?

Jak informował nas rzecznik ZIM Jan Machowski, realizacja zabezpieczeń akustycznych odbyła się na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją ZRID, a także w oparciu o zapisy DUŚ. Przeprowadzane były też analizy akustyczne, które wykazały konieczność montażu ekranów akustycznych.

- ZIM wraz z Inżynierem Kontraktu czekają na wyjaśnienia wykonawcy co do zgodności zastosowanego materiału z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonawca będzie zobowiązany do dokonania korekt oraz usunięcia wszelkich nieprawidłowości. Warto też nadmienić, że już obecnie do ZIM wpływają wnioski okolicznych mieszkańców co do zmiany wypełnień na rozwiązania przeźroczyste. Każdy taki wniosek będzie przeanalizowany pod kątem możliwości jego zastosowania, mając na uwadze wskaźniki ochrony przed hałasem wskazane w analizie akustycznej - informował nas Jan Machowski