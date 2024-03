Swoszowice też chcą ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy autostradowej A4. Drogowcy na razie nie planują takich obiektów Piotr Tymczak

Mieszkańcy i radni upominają się o ekrany akustyczne wzdłuż obwodnicy autostradowej A4. Michał Czelusniak

Grupa krakowskich radnych przygotowała projekt rezolucji do ministra infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie w sprawie instalacji ekranów akustycznych przy obwodnicy autostradowej A4 na odcinku od ulicy Księcia Józefa do ul. Skotnickiej. Radny Michał Starobrat złożył poprawkę, by uwzględnić też Swoszowice.