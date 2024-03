Kraków. Budowa linii tramwaju do Mistrzejowic i przebudowa Lublańskiej. Wróci zawrotka

Na razie jednak przywrócona zostanie zawrotka. Płyty betonowe z których zostanie wykonana, dostarczyła już fiirma Gülermak (buduje nową linię tramwajową do Mistrzejowic). Montaż wykona firma zajmująca się utrzymaniem dróg. Jest to rozwiązanie tymczasowe, zgodnie z umową podpisaną z jednym z pobliskich deweloperów, w ramach realizacji obsługi komunikacyjnej jego inwestycji, to on wykona w przyszłości docelową zawrotkę.