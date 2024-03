Kraków. Mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich od wielu miesięcy żyją na wielkim placu budowy. Co ustalono na wizji lokalnej?

Kumulacja robót to kumulacja problemów

Oprócz przebudowy ul. Kocmyrzowskiej przebudowywana jest też była pętla tramwajowa. To właśnie tam znajduje się chodnik, który jest jedynym przejściem z przystanku do osiedla Grębałów. Mieszkańcy zauważają, że jest to miejsce, w którym odbywają się pijackie spotkania, które utrudniają przejście lokalnym mieszkańcom. Rodzice boją się tamtędy puszczać swoje dzieci.

Po wizji lokalnej uzgodniono, że przejście wzdłuż terenu dawnej zajezdni, chodnik obok fortu - chodnik będzie w krótkim czasie zamknięty, rozpocznie się przebudowa ogrodzenia. Jedyne dojście będzie ul. Bukszpanową do Kocmyrzowskiej. Po zakończeniu remontu ogrodzenia rozpocznie się budowa nowego chodnika już w docelowym kształcie.