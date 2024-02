Kraków. Rośnie pawilon dla szympansów i makaków w krakowskim zoo. Koszt inwestycji to ok. 19 mln zł

- W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do prac konstrukcyjnych na wybiegu dla makaków, a w dalszej kolejności - rozpocznie się montaż dźwigarów dachowych z drewna klejonego. Na drewnianej podkonstrukcji będzie się wspierał świetlik dachowy zaplanowany w budynku - informuje dyrektor ZIM.

Jak podaje ZIM, nowy pawilon dla szympansów i makaków japońskich został tak zaprojektowany przez pracownię MINIMA Piotr Gryszka, aby maksymalnie uatrakcyjnić możliwość obserwacji zwierząt latem i zimą, przy zapewnieniu im bardzo dobrych warunków do bytowania. Zastosowane zostaną przegrody szklane, które zapewniają bardziej bezpośredni kontakt z mieszkańcami pawilonu; temu mają również służyć stalowe siatki oddzielające zwiedzającego od zwierząt "zielona fosą" i barierką.

Nowa atrakcja w krakowskim ogrodzie zoologicznym powstaje w miejscu dawnego i nieużytkowanego obiektu dla dużych kotów. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Murkrak i Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-budowlany "Murdza". Zakończenie realizacji zadania, którego koszt to ok. 19 mln zł, jest planowane na drugą połowę 2025 roku .

Makaki japońskie, które spędzają cały rok na zewnątrz, będą miały do dyspozycji specjalnie przygotowaną dla nich sadzawkę z podgrzewaną wodą . Ich obserwacja będzie możliwa w porze letniej i zimowej także z wnętrza budynku, gdzie w rejonie schodów wyodrębniono specjalną strefę dla zwiedzających.

Przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne będą tak zaaranżowane, by z jednej strony dać zwiedzającym złudzenie przebywania w otoczeniu zwierząt, z drugiej zaś - zapewnić szympansom i makakom miejsce do bytowania podobne do naturalnego.