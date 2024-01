Kraków. Jest wizja dla kampusu UJ: więcej ławek, foodtrucki, przestrzeń pod wydarzenia. A co z akademikiem? Redakcja

Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstała koncepcja "Kampus pełen życia". Zbiera pomysły na to, jak zmienić na lepsze tereny otwarte kampusu UJ na Ruczaju - tak by była to przestrzeń bardziej przyjazna, sprzyjająca spotkaniom i kreatywności. Pośród propozycji znalazły się m.in. punkty gastronomiczne, siedziska i stoliki z podłączeniem do prądu i dostępem do wi-fi, a także wielofunkcyjne centrum społeczności kampusowej. W mediach społecznościowych tymczasem pojawiły się głosy, że zapomniano o najważniejszym: budowie akademika. Co na to uczelnia?