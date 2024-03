Dni Otwarte na krakowskich uczelniach - UEK, URK, UJ - atrakcje dla kandydatów na studia OPRAC.: Redakcja Kraków

Krakowskie uczelnie otwierają swoje drzwi dla przyszłych studentów. W środę i czwartek - 20 i 21 marca - Dni Otwarte organizuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Również w czwartek (21 marca) na Dzień Otwarty zaprasza Uniwersytet Rolniczy, z kolei w piątek (22 marca) - Uniwersytet Jagielloński. Wydarzenia te to doskonała okazja do poznania oferty edukacyjnej tych prestiżowych placówek, a także do odkrycia dodatkowych możliwości, jakie stwarzają uczelnie - od rozwijania pasji artystycznych, przez trenowanie ulubionego sportu, aż po zaangażowanie w działalność organizacji studenckich.