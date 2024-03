Kraków. Dni otwarte UJ, AGH, UEK i innych uczelni. Kiedy się odbędą? TERMINARZ

Dni otwarte 2024 - kiedy się odbędą?

Zobacz, kiedy odbędą się dni otwarte na poszczególnych uczelniach w Krakowie!

Przejdź do naszej galerii i zobacz, co przygotowały uczelnie na nadchodzące dni otwarte! Chcąc przejść do kolejnego zdjęcia, przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.