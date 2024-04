Medycyna i zaawansowane technologie. Startuje rekrutacja na innowacyjne kierunki studiów podyplomowych

"Realizacja tak nowatorskich studiów jest szczególnie ważna w obliczu globalnych wyzwań zdrowotnych, takich jak pandemie, choroby przewlekłe i starzenie się społeczeństwa. Ich absolwenci wyposażeni zostaną w narzędzia i strategie niezbędne do skutecznego reagowania na te wyzwania" - informuje Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Jak podaje uczelnia, wśród głównych założeń konkursu ogłoszonego przez ABM pod koniec 2023 roku było m.in. opracowanie innowacyjnego programu studiów podyplomowych jako narzędzia do poprawy efektywności kształcenia kadr medycznych i pokrewnych, w tym rozwijania umiejętności pracy twórczej, rozwiązywania problemów, stosowania w praktyce uzyskanej wiedzy, dzięki zajęciom praktycznym. Projekt MCKP UJ CM "Innowacje w edukacji i praktyce medycznej (InnoWMed) - Podnoszenie kompetencji kadr medycznych w zakresie edukacji, medycyny translacyjnej, technik obliczeniowych, technik wizualizacji 3D z elementami sztucznej inteligencji" znalazł się na liście rankingowej ABM i otrzymał finansowanie w wysokości blisko 4,5 mln zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu dla osób spełniających określone w projekcie warunki studia będą bezpłatne.

Dla medyków, farmaceutów, biotechnologów...

Technologie przyszłości w zastosowaniu klinicznym to innowacyjny program edukacyjny, który łączy zaawansowaną technologię, medycynę i etykę w jedną, zintegrowaną całość. Składa się z trzech głównych modułów obejmujących 160 godzin dydaktycznych i dających 30 punktów ECTS. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykorzystywania zaawansowanych technologii w środowisku medycznym .

- Program koncentruje się na zrozumieniu i stosowaniu standardów w analizie danych medycznych, co jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania informacji w kontekście klinicznym. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat standaryzacji, pseudonimizacji i integracji danych medycznych. Studia obejmują tworzenie trójwymiarowych modeli, począwszy od analizy danych, przez segmentację, rekonstrukcję 3D, aż po weryfikację i walidację modeli. To ważny element medycyny wspomaganej komputerowo, który pozwala na lepsze zrozumienie struktur anatomicznych, biologicznych i chorób. Program nauczy uczestników, jak projektować i implementować aplikacje w rozszerzonej rzeczywistości i technologiach immersyjnych dla celów medycznych - opisuje uczelnia.

"Program tych studiów realizuje ideę edukacji skoncentrowanej na studencie, która w ciągu ostatnich 20 lat doprowadziła do przełomowych zmian w sposobie prowadzenia dydaktyki. Istotnym elementem tych zmian jest pojawienie się nowego typu nauczyciela, który - jak pisał prof. R.M. Harden - powinien być osobą wspierającą proces uczenia się studenta, posiadać umiejętność prowadzenia oceny jego postępów różnymi metodami, przygotowywania materiałów dydaktycznych, planowania i realizacji dobrych, ciekawych, ułatwiających proces uczenia się zajęć i na końcu, ale najpewniej najistotniejsze, być dla studentów wzorem do naśladowania w ich przyszłej pracy" - czytamy w komunikacie uczelni.

Skuteczność i bezpieczeństwo składników suplementów diety i żywności wzbogaconej to nowe studia podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. W trakcie dwóch semestrów uczestnicy zapoznają się m.in.…

Trzecia nowość w ofercie UJ - biofarmacja obliczeniowa - to studia skierowane przede wszystkim do farmaceutów, biochemików, biotechnologów, bioinformatyków oraz osób z wykształceniem medycznym lub matematyczno-przyrodniczym pracujących w sektorze biomedycznym. Kierunek przygotowuje do projektowania leków i kandydatów na leki w oparciu o metody modelowania poprzez realizację przedmiotów dotyczących podstaw programowania w językach Python i R, wykorzystywania środowisk programistycznych oraz zastosowania uczenia maszynowego w modelowaniu i analizie danych, matematycznego opisu układów dynamicznych, metod numerycznych i statystycznej analizy danych, a także modelowania farmakokinetycznego opartego o fizjologię, molekularnych i fizjologicznych podstaw tych metod dla ksenobiotyków, a także analizy i przewidywania kinetyki i farmakodynamiki leków i kandydatów na leki.