Politechnika Krakowska uruchamia nowe kierunki studiów. "To odpowiedź na potrzeby gospodarki"

Biotechnologia przemysłowa na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, informatyka materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki - to nowe kierunki na studiach I stopnia, które poszerzą ofertę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2024/2025. Z kolei na studiach magisterskich nowością ma być kierunek energetyka jądrowa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

- Nowe propozycje Politechniki to odpowiedź na potrzeby gospodarki i społeczeństwa oraz dynamiczny rozwój sektorów rynku, z którymi są powiązane - przekazuje rzeczniczka PK Małgorzata Syrda-Śliwa.

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju

Jak opisuje uczelnia, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej to kierunek przyszłości dla osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z rozwijaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii i wdrażaniem ich w przemyśle i gospodarce komunalnej. Kierunek wykształci specjalistów gotowych, by w sposób kompleksowy łączyć najnowszą wiedzę techniczną z troską o zachowanie zasobów środowiska. Będą przygotowani m.in. do opracowywania i stosowania technologii nisko- i bezodpadowych, wykorzystania bezemisyjnych źródeł energii, wprowadzania innowacyjnych materiałów i technologii do procesów produkcyjnych oraz wdrażania zasad gospodarki cyrkulacyjnej. Zapotrzebowanie na takich specjalistów w Polsce i na świecie - jak przekonuje PK - będzie coraz większe. Szczególnie cenni będą absolwenci uczelni technicznych, umiejący wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne, także te bazujące na sztucznej inteligencji (AI), rozumiejący znaczenie nowych modeli biznesowych (np. start-upów) oraz dysponujący aktualną wiedzą na tematy prawne, społeczne i ekonomiczne związane z nowymi technologiami.

- Uważamy, że absolwent kierunku "ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju" powinien zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności, nie ograniczające się jedynie do zagadnień technicznych. Musi dostrzegać i rozumieć, jak nowoczesne technologie wpływają na nasze życie i otaczające nas środowisko oraz jakie wywołują skutki społeczne i ekonomiczne - mówi dr inż. Piotr Beńko, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Tematyka zajęć ma obejmować m.in. odnawialne źródła energii, podstawy procesów i technologii przemysłowych, technologie związane z ochroną powietrza, wody i gleby, monitoring zanieczyszczeń, odzysk materiałów i energii, podstawy AI oraz nanotechnologie i nowoczesne materiały. Wiedza techniczna będzie uzupełniona przedmiotami m.in. o profilu prawnym, społecznym i ekonomicznym. W programie studiów zaplanowano wiele aktywności laboratoryjnych i seminariów, a także zajęć prowadzonych przez specjalistów - praktyków z przemysłu.

Absolwenci kierunku ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju będą mogli znaleźć zatrudnienie w każdej gałęzi przemysłu w działach ochrony środowiska, zakładach gospodarki komunalnej, administracji różnych szczebli zarządzającej większością usług komunalnych czy w organizacjach pozarządowych, zajmujących się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Przedmiotem obowiązkowym dla rekrutujących się na ten kierunek absolwentów szkół średnich jest matematyka. Oprócz niej powinni także zdać maturę z jednego z przedmiotów charakterystycznych, są to do wyboru: fizyki lub fizyka i astronomii lub informatyki, chemii, biologii lub geografii.

Biotechnologia przemysłowa

Kadra Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej przez wiele lat realizowała kierunek biotechnologia, a obecnie - czerpiąc z bogatych doświadczeń - przygotowała unowocześnioną jego wersję, która jeszcze mocniej skupia się na praktycznych aspektach. - Biotechnologia przemysłowa jest interdyscyplinarną dziedziną bazującą na naukach przyrodniczych i technicznych. To intensywnie rozwijająca się i nowoczesna dziedzina przemysłu, ukierunkowana na tworzenie rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju oraz dbająca o jakość życia przyszłych pokoleń - mówi dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh.

Biotechnologia przemysłowa wykorzystuje systemy biologiczne (enzymy, drobnoustroje, grzyby, algi itd.) w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opracowane w ten sposób technologie zastępują przestarzałe już rozwiązania oparte w dużym stopniu wyłącznie na procesach chemicznych, często nieekologicznych i ekonomicznie nieopłacalnych. Podczas studiów na kierunku biotechnologia przemysłowa studenci zdobędą m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych technik laboratoryjnych, mikrobiologii przemysłowej, procesów biotechnologicznych w przemyśle oraz szeroko rozumianej inżynierii i technologii chemicznej. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych, laboratoriach badawczo-rozwojowych czy nowoczesnych start-upach. Osoby, które chciałyby rozpocząć studia na kierunku biotechnologia przemysłowa muszą zdać maturę z jednego z przedmiotów obowiązkowych. Wybierać mogą pomiędzy matematyką, fizyką, fizyką i astronomią, chemią lub biologią. Dodatkowo wymagana jest matura z jednego z przedmiotów charakterystycznych, takich jak: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia lub biologia. Rekrutujący się na ten kierunek absolwenci techników (technik analityk, ochrony środowiska lub technologii chemicznej) mogą także za punkty z przedmiotu do wyboru potraktować wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.

Informatyka materiałowa

Informatyka materiałowa to nowy obszar badań, połączenie wiedzy o budowie materiałów z zaawansowanymi narzędziami informatycznymi do analizy danych. Jej celem jest optymalne wykorzystanie technik obliczeniowych oraz zwiększenie ich efektywności w zagadnieniach modelowania i projektowania materiałów. "Tam w inżynierii materiałowej, gdzie do tej pory podstawowym narzędziem był eksperyment wykonywany w laboratorium, wkracza informatyka: symulacje, eksperyment numeryczny" - tłumaczy uczelnia.

- Celem tej dyscypliny jest zarówno badanie, jak i projektowanie materiałów o pożądanych właściwościach, wykorzystywanych w tak różnych dziedzinach jak elektronika, budownictwo czy medycyna. Informatyka materiałowa to modelowy przykład interdyscyplinarnej gałęzi wiedzy - łączy elementy informatyki, fizyki, chemii i materiałoznawstwa - wyjaśnia dr hab. Olga Sikora z Katedry Fizyki na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Obowiązkowym przedmiotem w rekrutacji na informatykę materiałową jest matematyka. W rekrutacji będzie się liczyć także matura z tzw. przedmiotu charakterystycznego (tu do wyboru: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka albo chemia), a w przypadku absolwentów techników pod uwagę może być wzięty wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy (może z tego skorzystać technik automatyk, dźwięku, elektronik, elektroniki i informatyki medycznej, elektroniki medycznej, elektryk, energetyk, informatyk, technik kryminalistyki, łączności, metrolog, programista, teleinformatyk oraz technik telekomunikacji).

Energetyka jądrowa na studiach II stopnia

Nowością w ofercie studiów magisterskich na PK w roku akademickim 2024/2025 będzie kierunek energetyka jądrowa (nabór na studia II stopnia odbędzie się zimą 2025 roku). To kolejny krok w rozwoju oferty PK w tej dziedzinie, po tym, jak sprawdziło się uruchomienie - od tego roku akademickiego - specjalności "energetyka jądrowa" na II stopniu studiów na kierunku energetyka.

- Nowa specjalność cieszyła się dużym zainteresowaniem, a to kolejny argument za tym, by rozwijać naszą ofertę, bo potrzeby rynku pracy i branży energetycznej, związane z energetyką jądrowa będą coraz większe. Budowa elektrowni atomowej to wymóg i kwestia czasu, specjaliści wykształceni na kierunku energetyka jądrowa będą mogli pracować zarówno w tym obszarze energetyki, jak w przy projektach z obszaru energetyki konwencjonalnej, ciepłownictwa czy odnawialnych źródeł energii. Będą posiadali równie bogatą wiedzę i umiejętności jak studenci kierunku energetyka rozszerzoną o kwestie bezpieczeństwa obsługi bloków jądrowych, reaktorów i promieniotwórczości - mówi dr hab. inż. Artur Cebula z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

Kształcenie na kierunku energetyka jądrowa Politechnika Krakowska planuje prowadzić we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Jak zwracają uwagę przedstawiciele uczelni, dobrą okazją do poznania pełnej oferty PK na nowy rok akademicki będzie Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej. Odbędzie się on już w najbliższy piątek, 19 kwietnia, w godz. 10-15 na kampusie głównym uczelni przy ul. Warszawskiej 24. Politechnika zaprosi do laboratoriów i sal wykładowych, na spotkania z wykładowcami i studentami. Pokaże najciekawszy sprzęt i stanowiska badawcze. Zaplanowano naukowe pokazy (m.in. z udziałem Robocopa, strzelających kondensatorów, kinetycznego łamacza kości), gry i konkursy z nagrodami, akcje ekologiczne (np. sadzenia roślin czy zamiany kajaka w mini ogród warzywny). Na gości Dnia Otwartego na dziedzińcu uczelni będzie czekać strefa relaksu i gastro, a odpoczynek umili muzyka grana na żywo przez politechniczne Radio Nowinki. Podczas swojego Dnia Otwartego krakowska uczelnia włączy się też w kampanię "Dziewczyny na politechniki" i zaprosi na spotkania z inspirującymi badaczkami i studentkami.

