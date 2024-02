Tak może wyglądać transport przyszłości. Wyjątkowe projekty studentów Politechniki Krakowskiej

Inżynierowie wzornictwa przemysłowego zmieniają branżę kolejową

- W kolejnym semestrze, w ramach wykładów z przedmiotu projektowego, studenci poznają przebieg procesu konfigurowania i projektowania pojazdów szynowych oraz wymagania i przepisy, obowiązujące w branży transportu szynowego. Analizują przykłady wdrożonych rozwiązań projektowych, poznają narzędzia do projektowania, dobre praktyki projektowe, ale też układy błędne itd. Uczą się o stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, funkcjonalnych oraz o materiałach wykorzystywanych do produkcji pojazdów szynowych – mówi dr Maciej Górowski z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu, prowadzący zajęcia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.

- Prowadzący przedmiot wciela się w rolę klienta, a studenci prezentują swoje koncepcje, tak by jak najbardziej przekonać do swoich pomysłów – wyjaśnia dr Maciej Górowski.

Od wagonu do pracy zdalnej po luksusy dla fanów gier i podróży w stylu Orient Expressu

Jak informuje uczenia, tegoroczne projekty studentów PK są bardzo różnorodne. Odpowiadają m.in. na tak znane już - po pandemii - potrzeby pasażerów, jak np. możliwość pracy zdalnej podczas podróży. Ten temat podjęła dyplomantka PK Wiktoria Tyrała , która zaprojektowała wygodną przestrzeń pasażerską do pracy zdalnej, także dla osób z niepełnosprawnościami. Pomyślała m.in. o optymalnej przestrzeni do pracy, w tym gabarytach foteli i rozmieszczeniu ich zgodnie z obowiązującymi normami, składanych stolikach, podłokietnikach i odpowiednim oświetleniu stanowiska pracy, a także sprzyjającej skupieniu kolorystyce wagonu.

Wagon biznesowy to propozycja innowacyjnego wagonu biurowego z komfortową i funkcjonalną przestrzenią do pracy. Projekt Kingi Sosnowskiej , studentki III roku inżynierii wzornictwa przemysłowego, zakłada stworzenie w pociągu mobilnej przestrzeni biurowej z mini salą konferencyjną, wyposażoną w najnowocześniejsze technologie i udogodnienia.

Wśród ciekawych projektów studentów są też bardziej futurystyczne koncepcje pojazdów przyszłości. Fani Orient Expressu Michał Mucha, Kacper Kalista i Marcel Chudzik zaprojektowali „Golden Horizon Express”, w którym każdy wagon to podróż przez różne regiony Europy – od francuskiej elegancji, przez bałkański urok i tureckie detale.

Na spełnienie marzeń bardzo wymagających klientów kolei postawili też Natalia Babiuch i Wiktor Surman. Ich luksusowy wagon widokowy „Zenith” łączy komfort i wyrafinowanie, a jest inspirowany twórczością Antoniego Gaudiego, secesją i neogotykiem.

Wśród tegorocznych pomysłów studenckich jest też całkiem „odlotowy” pomysł na rollercoaster. „The Y” to nietypowy pojazd szynowy, zaprojektowany przez Bartosza Żelichowskiego, a inspirowany typem „Wing Coaster”. Siedzi się w nim tyłem do toru, czyli bokiem do kierunku jazdy. Według autora tego pomysłu zapewniłby on fanom parków rozrywki niespotykane dotąd mocne wrażenia.